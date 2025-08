Motociclista morre atropelado após acidente com ciclista na Dutra, em Itatiaia

Um grave acidente registrado na noite de terça-feira (dia 5), na Rodovia Presidente Dutra, resultou na morte de um motociclista e deixou um ciclista gravemente ferido, em Itatiaia. A colisão aconteceu por volta das 23h, na altura do km 317 da pista sentido São Paulo.

De acordo com as primeiras informações, a motocicleta seguia em direção à Dutra, saindo de Penedo, quando colidiu frontalmente com uma bicicleta que trafegava na contramão. O ciclista, de 33 anos, morador de Penedo, teria saído da passarela próxima e acessado a pista sentido contrário ao fluxo de veículos.

Com o impacto, o ciclista foi arremessado por cima do guarda-corpo da rodovia e caiu no gramado às margens da pista. Ele foi socorrido com ferimentos graves e encaminhado ao Hospital de Emergência de Resende.

O motociclista, um homem de 46 anos, morador de Itatiaia, caiu na faixa 2 da Dutra após a colisão e acabou sendo atropelado por outros veículos que trafegavam pela rodovia. Ele morreu no local.

A dinâmica do acidente foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal. O trânsito no trecho precisou ser parcialmente interditado durante o atendimento da ocorrência e o trabalho da perícia.

Foto: Divulgação/PRF