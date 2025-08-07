Mais de 11 kg de drogas são apreendidos em casa usada como laboratório do tráfico em Volta Redonda

Uma grande apreensão de drogas foi realizada na noite da quarta-feira (dia 6) em Volta Redonda. Mais de 11 quilos de entorpecentes foram encontrados em um imóvel localizado na Rua Dois, no bairro Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar, a casa funcionava como um verdadeiro laboratório do tráfico, sendo usada para o armazenamento, preparo e embalagem de substâncias ilícitas. A ação foi desencadeada após denúncias anônimas sobre intensa movimentação ligada ao tráfico na localidade.

No interior do imóvel, os policiais encontraram cerca de 11 quilos de cocaína, 645 pedras de crack, 420 comprimidos de ecstasy, 50 frascos e 12 litros de loló. Também foram apreendidos 352 pinos de cocaína prontos para venda, no valor de R$ 10 cada, além de 14 pinos de R$ 30.

Além dos entorpecentes, os agentes recolheram materiais utilizados na produção e logística do tráfico: quatro liquidificadores, quatro balanças de precisão, dois tonéis, quatro quilos de substância química utilizada para mistura e dois rádios comunicadores com base.

Também foram apreendidos cerca de 300 mil cápsulas vazias, 10 mil etiquetas com identificação do tráfico, um coldre, quatro porta-carregadores, duas mochilas e uma peça de roupa camuflada – indícios de uma operação bem estruturada para distribuição de drogas na região.

Todo o material foi encaminhado à delegacia de Volta Redonda, onde a ocorrência foi registrada. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso.

Foto: Divulgação/PM