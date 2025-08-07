Foragido da Justiça com 16 anotações criminais relativas à violência doméstica é preso em Resende

Sob a coordenação do delegado Michel Floroschk, policiais civis da 89ª DP (Resende) prenderam, na manhã desta quinta-feira (dia 7), um homem de 45 anos, investigado por diversos crimes de Violência Doméstica. O autor estava foragido da Justiça há mais de quatro anos e, durante este período, se mantinha em local incerto e/ou desconhecido. Contudo, após intenso trabalho de investigação do Núcleo de Atendimento à Mulher da unidade, o autor foi localizado em uma residência no bairro Vicentina.

Segundo a Polícia Civil, o alvo é um autor contumaz na prática de crimes contra a mulher e responde criminalmente por diversos crimes, entre eles o de estupro de vulnerável e tentativa de feminicídio.

A 89ª DP reforça seu compromisso com a sociedade resendense no combate à criminalidade e solicita a colaboração de todos os cidadãos de boa vontade para construção de um ambiente cada vez mais seguro.

