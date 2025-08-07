Restaurantes do Povo terão cardápio especial, nesta sexta-feira, em homenagem ao Dia dos Pais

O Dia dos Pais vai ser celebrado com sabor especial nos Restaurantes do Povo. Nesta sexta-feira (08/08), seis unidades do programa estadual vão servir um cardápio elaborado em homenagem a data, com pratos típicos, sobremesas variadas e ambiente decorado. As unidades de Barra Mansa, Belford Roxo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Petrópolis e Central do Brasil participarão da ação, com funcionamento das 11h às 15h.

“Cuidar das pessoas é o que move o nosso governo. Oferecer uma refeição especial no Dia dos Pais é mais do que um gesto simbólico, é uma forma de dizer que cada pai que passa por ali é valorizado e lembrado. O Restaurante do Povo é um espaço de acolhimento e dignidade, e queremos manter esse compromisso todos os dias”, afirmou o governador Cláudio Castro.

O objetivo é proporcionar uma refeição nutritiva, festiva e acessível à população, com preços simbólicos, que variam de R$ 1 a R$ 3,50. Juntas, as unidades atendem cerca de 17.100 pessoas por dia.

“O nosso trabalho é garantir refeição nutritiva e de qualidade todos os dias, mas ficamos felizes em preparar algo especial numa data tão simbólica. Esse é um dos principais programas da nossa secretaria, e oferece além de uma alimentação saborosa, afeto e respeito”, destacou a secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosangela Gomes.

Confira o cardápio comemorativo:

Barra Mansa

• Vinagrete, churrasquinho misto, farofa, arroz com milho e cenoura, feijão preto, couve

• Bebida: Suco de uva

• Sobremesa: Pudim de chocolate

Belford Roxo

• Alface, tomate, cebola, carne assada, feijoada, feijão tropeiro

• Sobremesa: Pudim chinês ou laranja

Duque de Caxias

• Alface, tabule, beterraba ralada, arroz, feijão, farofa de alho, feijoada, frango assado

• Sobremesa: Pudim de coco com calda de ameixa ou maçã

Nova Iguaçu

• Mix de folhas e pepino com cebola, arroz branco ou integral, feijão preto, virado de couve, feijoada, isca de frango acebolada, lasanha de abobrinha

• Sobremesa: Pudim de chocolate ou laranja

Petrópolis

• Salada de repolho com beterraba, arroz, feijão, farofa rica (linguiça, couve, cebola), feijoada, drumet assado

• Sobremesa: Laranja

Central do Brasil

• Salada de alface, churrasco misto à campanha, arroz branco, feijão e farofa rica

• Sobremesa: tangerina

O programa Restaurante do Povo faz parte das ações do Governo do Estado voltadas ao combate à fome, que também inclui o Café do Trabalhador e o RJ Alimenta. Juntos, os programas oferecem diariamente mais de 53 mil refeições por dia.

Foto: Divulgação