Expo VR: saldo remanescente nas pulseiras inteligentes pode ser resgatado até 10 de setembro; saiba como

A utilização das pulseiras inteligentes personalizadas foi um dos grandes diferenciais da Expo VR 2025, realizada nos dias 1, 2 e 3 de agosto na Ilha São João, em Volta Redonda. O dispositivo, que funcionou como credencial de acesso e meio de pagamento cashless, agilizou a entrada do público, aumentou a segurança e facilitou o consumo nas áreas gastronômicas e de produtos do evento.

De acordo com a organização, o sistema operado pela empresa Nowigo foi amplamente aprovado pelos visitantes, que puderam entrar no evento sem filas e realizar pagamentos com rapidez em todos os pontos credenciados.

“Essa foi uma inovação que trouxe mais comodidade para o público e mais segurança para todos. O visitante pôde aproveitar a Expo VR sem se preocupar com dinheiro físico ou filas. O uso das pulseiras elevou o padrão de organização do evento. Dessa forma foi possível proporcionar uma experiência de forma mais fluida”, destacou Luciano Pançardes, CEO da Diário Eventos e idealizador da Expo VR.

Com o encerramento da Expo VR 2025, quem ainda tem saldo disponível na pulseira poderá solicitar o reembolso do valor até o dia 10 de setembro de 2025. O procedimento é simples e feito de forma totalmente online pelo site: www.nowigo.com.br/pt/reembolsos.

“Ao entrar no site, basta clicar no banner da Expo VR, preencher os dados solicitados e informar a conta bancária para depósito. Todo o processo é rápido e seguro para que o valor seja devolvido diretamente ao visitante. Desde a entrada até o consumo e, agora, na devolução de saldos, buscamos uma solução prática, digital e confiável”, explicou Joel Aguiar, responsável técnico pela operação das pulseiras.

Após o prazo, conforme a legislação vigente, os valores não solicitados serão devolvidos à administradora do sistema.

“É importante que todos que ainda tenham saldo façam o pedido dentro do prazo. Queremos garantir que o visitante tenha a melhor experiência do início ao fim, inclusive após o encerramento do evento”, reforçou Jader Costa, diretor de operações da Expo VR 2025.

Como solicitar o reembolso

1 – Acesse o site da Nowigo: www.nowigo.com.br/pt/reembolsos e selecione o evento EXPO VR.

2 – Insira o CPF cadastrado no momento do registro e confira o saldo remanescente.

3 – Na aba Reembolsos, preencha o formulário de solicitação seguindo as regras indicadas.

4 – O prazo para solicitação é até 10 de setembro de 2025, e o reembolso será processado em até cinco dias úteis.