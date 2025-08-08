Morre Arlindo Cruz, ícone do samba, aos 66 anos

Por
FOLHA DO ACO
-

O cantor e compositor Arlindo Cruz morreu nesta sexta-feira (dia 8), aos 66 anos, no Rio de Janeiro. Considerado um dos maiores nomes do samba brasileiro, o artista enfrentava graves sequelas de um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico sofrido em 2017 e estava internado desde março para tratar uma pneumonia causada por uma bactéria resistente.

Em meados de julho, a esposa do cantor, Babi Cruz, havia relatado que Arlindo já não respondia mais a estímulos, descrevendo que ele estava “cada vez mais distante”. Ao longo dos últimos oito anos, o sambista passou por internações recorrentes e conviveu com limitações severas de mobilidade e fala. Apesar disso, segundo familiares, mantinha a capacidade de compreender o que acontecia ao seu redor.

Do subúrbio carioca para o mundo do samba

Nascido no Rio de Janeiro em 1958 e criado em Madureira — bairro que homenageou na música Meu Lugar — Arlindo Cruz cresceu em um ambiente de samba. Filho de Aracy Marques da Cruz e Arlindo Domingos da Cruz, ganhou ainda na infância o primeiro cavaquinho, presente dos pais, que tocavam em rodas de samba.

Aos 15 anos, mudou-se para Barbacena (MG) para estudar na Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Mesmo na Aeronáutica, não se afastou da música, participando de rodas de samba. De volta ao Rio, passou a frequentar as rodas do bloco Cacique de Ramos, onde conheceu Beth Carvalho, Jorge Aragão e Sombrinha — parceiro de composições por décadas.

Foi nessa época que se destacou como compositor, emplacando sucessos como Grande Erro, gravada por Beth Carvalho, e Novo Amor, por Alcione.

Fundo de Quintal e carreira solo

Em 1981, Arlindo Cruz ingressou no grupo Fundo de Quintal, substituindo Jorge Aragão. Foram 12 anos de parceria até a saída em 1993, quando iniciou carreira solo. Ao todo, lançou 24 álbuns, somando trabalhos solo, com o Fundo de Quintal e em dupla com Sombrinha.

Recebeu cinco indicações ao Grammy Latino e venceu o Prêmio da Música Brasileira em 2015. Também foi autor de sambas-enredo para escolas como Império Serrano, Vila Isabel e Grande Rio, conquistando quatro prêmios Estandarte de Ouro.

Homenagens em vida

Mesmo debilitado, participou em 2023 do desfile da Império Serrano, que o homenageou com o enredo Lugares de Arlindo. Cercado por amigos e familiares, cruzou a Sapucaí em um trono sobre um carro alegórico, em um dos momentos mais emocionantes do carnaval.

Despedida

Arlindo Cruz deixa a esposa, Babi Cruz, e dois filhos: o cantor Arlindinho e a influenciadora digital Flora Cruz. A família informou que o velório será aberto ao público, na quadra do Império Serrano, e o enterro ocorrerá no Cemitério da Penitência, no bairro do Caju.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.