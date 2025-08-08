Idoso é preso suspeito de estupro de vulnerável em Barra do Piraí

Agentes da 88ª Delegacia de Polícia de Barra do Piraí prenderam, na manhã desta sexta-feira (dia 8), um idoso de 72 anos, acusado de estupro de vulnerável e de crimes no contexto de violência doméstica contra a mulher.

As apurações, iniciadas a partir do registro de ocorrência, reuniram provas e depoimentos que indicam fortes indícios de autoria e materialidade dos crimes. As investigações apontam ainda que o acusado é contumaz na prática de crimes sexuais e possui diversas vítimas identificadas, incluindo moradoras de um edifício em que ele trabalhava como porteiro.

“Esse criminoso causou enormes danos à saúde física e mental de inúmeras crianças. A prisão de hoje põe fim a essa prática criminosa e, apesar da idade avançada, ele precisa pagar à Justiça por tudo o que fez”, disse o delegado titular da 88ª DP, Rodolfo Atala.

Diante da gravidade dos fatos, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva, medida acatada pelo Poder Judiciário com base na necessidade de proteção das vítimas, garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.