Recondução de Miguel Torres ao Conselhão fortalece interlocução entre indústria e governo, avalia Sindireal

A recondução de Miguel Torres ao Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável da Presidência da República (Conselhão) foi recebida com otimismo pelo Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Itatiaia e Porto Real (Sindireal). A entidade ressalta que a manutenção de uma liderança sindical experiente em um fórum estratégico se torna fundamental diante do cenário internacional, marcado por ameaças como a possível taxação de produtos brasileiros pelos Estados Unidos.

Miguel Torres, representante da Força Sindical, da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM) e do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes, tomou posse na terça-feira (dia 5), durante a 5ª Reunião Plenária do Conselhão, realizada no Palácio do Itamaraty, em Brasília. O evento contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ministros de Estado e representantes dos setores produtivo, sindical e da sociedade civil.

Para o presidente do Sindireal, Edmilson José Alvarenga, a recondução extrapola o caráter protocolar e simboliza um reforço no compromisso com pautas estratégicas para a indústria nacional e a geração de empregos qualificados. “Miguel Torres é um líder comprometido com o fortalecimento da indústria e a criação de oportunidades de trabalho dignas”, destacou Alvarenga.

Criado em 2003 e reativado em 2023, o Conselhão tem como missão promover o diálogo entre governo e sociedade civil, impulsionando políticas públicas que conciliem desenvolvimento econômico, justiça social e sustentabilidade. A atuação de lideranças como Torres reforça o papel do Conselho como um espaço decisório relevante para o planejamento nacional.

No âmbito regional, o Sindireal aposta na capacidade de Miguel Torres para impulsionar iniciativas estruturantes no Sul Fluminense, como o programas de desenvolvimento e capacitação, voltado à formação técnica e inserção de jovens no setor industrial, cuja expansão poderá contar com suporte federal e que, hoje, é desenvolvido pelo Sindireal com apoio das prefeituras de Porto Real e Itatiaia.

“Mantemos total alinhamento com a CNTM e a Força Sindical na defesa de um modelo de desenvolvimento baseado no trabalho digno, inovação tecnológica e sustentabilidade”, afirmou o presidente do Sindicato, Edmilson Alvarenga.

Outras lideranças

A recondução de Torres também recebeu manifestação de apoio de outras lideranças sindicais. Em nota, Gleberson Jales, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Anápolis (GO) e Secretário de Políticas para Juventude e Novas Formas de Organização do Trabalho da CNTM, ressaltou o valor da escolha.

“Miguel Torres é uma liderança essencial na defesa da classe trabalhadora, com trajetória pautada pela justiça social, emprego digno e fortalecimento da democracia. Sua presença no Conselhão representa a voz ativa dos trabalhadores em um espaço es

tratégico para o futuro do Brasil”, afirmou.

A direção do Sindireal reiterou o compromisso de atuar em sintonia com as diretrizes da CNTM e de manter articulação permanente com o governo federal. O objetivo é garantir que os interesses dos trabalhadores de Itatiaia, Porto Real, Quatis e Pinheiral sejam contemplados no debate nacional sobre desenvolvimento sustentável, reindustrialização e geração de empregos.

“Esperamos que a recondução de Miguel Torres propicie um diálogo mais efetivo entre governo e sindicatos, estimulando políticas públicas que fortaleçam a base produtiva e contribuam para a redução das desigualdades sociais e regionais. Isso é fundamental para um futuro mais justo e desenvolvido para o Médio Paraíba fluminense”, concluiu Edmilson Alvarenga, presidente do Sindireal.