Segurança Presente prende quadrilha armada em Paracambi

Uma operação do Segurança Presente, sob o comando da major Elaine Gonçalves, resultou na prisão de uma quadrilha em Paracambi. A ação foi conduzida pelas equipes dos Setores Alpha e Bravo, após informações sobre a presença de criminosos armados realizando cobranças ilegais a comerciantes da região.

De acordo com o relatório policial, os suspeitos estavam nos fundos do Espaço Lanari, administrado pela Prefeitura Municipal. Ao perceberem a chegada dos agentes, tentaram fugir e se esconder em uma casa abandonada, mas foram interceptados.

Na abordagem, os policiais apreenderam duas pistolas — calibres 9mm e .45 — com carregadores e munições, cinco rádios transmissores identificados com uma facção criminosa, diversos celulares, uma máquina de cartão, R$ 27,35 em espécie e um uniforme preto com a inscrição “bombeiro”.

Durante a verificação, foi constatado que dois dos quatro presos eram foragidos da Justiça, com mandados de prisão em aberto. Todos foram encaminhados à 51ª DP, onde permaneceram à disposição do Judiciário.

A major Elaine Gonçalves destacou que a Operação Paracambi Presente seguirá atuando de forma firme e constante no combate à criminalidade. “Nosso compromisso é com a segurança da população de bem, e nossas equipes estão preparadas para agir com rapidez e eficiência”, afirmou.

A ação integra o conjunto de medidas do Governo do Estado do Rio de Janeiro para reforçar a segurança nos municípios, garantindo mais tranquilidade e proteção à comunidade.