BM: Adolescente esfaqueia pai para impedir agressões contra a mãe

Um homem de 41 anos foi ferido com uma facada, supostamente desferida pelo próprio filho, um adolescente de 16 anos, na tarde deste sábado (dia 9), em Barra Mansa. O caso ocorreu no bairro Boavista II e, de acordo com informações ainda preliminares, o menor tentava proteger a mãe, que estava sendo agredida pelo marido.

Com ferimentos, o homem deu entrada no Hospital Munir Rafful, no bairro Retiro, em Volta Redonda. Posteriormente, ele foi transferido para o Hospital São João Batista, na mesma cidade.

Policiais militares foram acionados e tentaram ouvir a versão do paciente, que se recusou a prestar detalhes, afirmando que não queria prejudicar o filho.

Ainda segundo a corporação, outra equipe da PM apurava, no mesmo momento, uma ocorrência de violência doméstica envolvendo o homem. A esposa dele foi encontrada com diversos ferimentos. Testemunhas relataram que o filho interveio utilizando uma faca para defender a mãe.

O delegado de plantão determinou a prisão em flagrante do homem por lesão corporal contra a companheira. Ele permanece internado sob custódia no Hospital São João Batista e será encaminhado à delegacia assim que receber alta.