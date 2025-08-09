Auto Music Festival abre programação em Barra Mansa com rock, carros antigos e clima familiar

A primeira noite do Auto Music Festival transformou o Parque da Cidade, em Barra Mansa, em um ponto de encontro para fãs de música, nostalgia e lazer. Realizado na sexta-feira (dia 8) e promovido pela Prefeitura, por meio da secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico e da Fundação Cultura, o evento reuniu famílias e grupos de amigos para acompanhar apresentações das bandas Figurótico e O Papa é Rock, que revisitaram sucessos do rock nacional e internacional das décadas de 1980 e 1990.

Além dos shows, o público circulou por uma exposição de carros antigos, atraindo olhares curiosos e apaixonados por automobilismo, e pela feira de artesanato local, que destacou o trabalho de artistas e empreendedores da cidade.

“A expectativa foi plenamente alcançada. Tivemos um público expressivo, clima agradável e muita energia positiva”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, César Carvalho. Ele agradeceu o apoio do prefeito Luiz Furlani (PL) e de instituições locais na viabilização do evento e convidou os moradores para a programação deste sábado.

Entre os visitantes, a moradora Fernanda Lemos elogiou a organização e o ambiente seguro.

“Está tudo muito bonito e bem organizado. É maravilhoso ver nossa cidade recebendo eventos assim, que unem cultura e lazer”, afirmou.

A programação deste sábado (dia 9) começou às 14h com o DJ Renato Borges, seguida, às 15h, pelo Show de Prêmios Especial de Dia dos Pais. Às 17h, sobe ao palco a banda Handmade, e, às 20h, o encerramento fica por conta do grupo Mulambus. O Auto Music Festival é gratuito e aberto ao público.

