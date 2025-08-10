Voltaço empata com Novorizontino no Raulino de Oliveira

A equipe do Volta Redonda empatou em 0 a 0 com o Novorizontino na noite deste sábado (dia 9), no estádio Raulino de Oliveira.
A partida foi válida pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Jogando diante dos seus torcedores o Esquadrão de Aço demonstrou empenho e criou mais oportunidades de gol, mas não conseguiu balançar as redes do time paulista.
O time comandado pelo técnico Rogério Corrêa também evitou que a equipe visitante convertesse as chances de marcar gols que teve, e assim a partida terminou empatada.
Estreia de Reforços
O volante Daniel Cabral e o atacante João Pedro, anunciados na última semana como novos reforços do Voltaço para a disputa da Série B, foram relacionados e estrearam na equipe.
Ambos entraram em campo no segundo tempo e tiveram boas atuações.
Público e Renda
Público presente: 1.223
Público pagante: 743
Renda: R$ 19.040,00
Próximo jogo
A próxima partida do Voltaço na Série B do Campeonato Brasileiro será na segunda-feira (18), às 19h, contra o CRB, no Raulino de Oliveira.
Foto: Divulgação