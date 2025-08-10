VR: Reconhecimento facial identifica e ajuda a prender homem procurado pela Justiça

Volta Redonda: Reconhecimento facial identifica e ajuda a prender homem procurado pela Justiça

Suspeito foi detido na manhã deste sábado (9) na Rodoviária Francisco Torres; sistema apontou mandado de prisão contra ele

O sistema de reconhecimento facial do Projeto Segurança Presente em Volta Redonda auxiliou, na manhã deste sábado (9), na prisão de um homem com mandado de prisão em aberto. A ação aconteceu na Rodoviária Prefeito Francisco Torres, no bairro Laranjal, por volta das 9h.

De acordo com informações da equipe, a base da operação recebeu um alerta emitido pelas câmeras de monitoramento, indicando que o indivíduo identificado pelas imagens era procurado pela Justiça. Os agentes se deslocaram rapidamente até o local, onde realizaram a abordagem.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas a consulta ao sistema confirmou a existência de um mandado de prisão contra o suspeito. Ele foi encaminhado à delegacia, onde permaneceu preso.

Segundo o prefeito Antonio Francisco Neto, o caso mostra a importância de investir em tecnologia para reforçar a segurança pública.

“O uso de câmeras inteligentes e reconhecimento facial tem sido fundamental para auxiliar nossas forças de segurança. Essa integração entre tecnologia e trabalho humano aumenta a eficiência das operações e a segurança da população”, afirmou, parabenizando os agentes envolvidos na ocorrência.

Imagens: reprodução – Secom/PMVR