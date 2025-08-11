Alerj autoriza oficialmente realização de concurso público com mais de 100 vagas

A autorização para a realização de novo concurso público da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) foi publicada em edição extra do Diário Oficial da última sexta-feira (dia 8). A mesa diretora do Parlamento fluminense também anunciou o aval para a contratação da banca organizadora da prova. Anunciado pelo presidente da Casa, deputado Rodrigo Bacellar (União), no fim do ano passado, o concurso para o Poder Legislativo tem previsão de oferecer 109 vagas, sendo 20 para nível médio, 86 para nível superior e três para o cargo de procurador.

As especialidades dos cargos de nível superior ainda estão em definição, mas todas as informações sobre o concurso serão publicizadas com a devida antecedência a sua realização. Também será formado um cadastro de reserva para possíveis convocações futuras, de acordo com a necessidade do órgão durante o prazo de validade do certame.

A comissão organizadora, instituída em fevereiro deste ano, é responsável pela escolha da banca examinadora. Ela é formada por três integrantes, tendo como presidente o Procurador-Geral da Alerj, Robson Maciel Junior.

Retomada dos concursos

O novo edital marca a retomada de concursos na Alerj. O último aconteceu em 2016, com organização da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que conduziu todo o processo, desde as inscrições até a aplicação das provas. Na época, mais de 22 mil candidatos participaram, para os cargos de procurador e de especialista legislativo. À época, as provas foram aplicadas em várias cidades do Estado do Rio.

