Operação integrada prende três e apreende drogas em conjunto habitacional de Barra Mansa

Uma operação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar resultou na prisão de três pessoas, com idades entre 21 e 27 anos, e na apreensão de um grande volume de drogas no bairro Santa Isabel, em Barra Mansa, na tarde desta segunda-feira (dia 11). A ação foi coordenada pelo delegado titular da 90ª DP, Marcus Montez, e contou com apoio do Grupamento de Ações Táticas (GAT II) do 28º BPM.

De acordo com a Polícia Civil, a equipe foi ao conjunto habitacional da Rua Arábica para verificar uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas na região, apontada como ponto de atuação da organização criminosa Comando Vermelho. Ao perceber a aproximação dos agentes, um dos suspeitos, identificado como gerente do tráfico local, tentou fugir com uma bolsa, entrando em um apartamento no quarto andar. Ele arremessou o material pela janela e tentou escalar para o andar superior, mas acabou detido.

Na bolsa, os policiais encontraram 155 pinos de cocaína, 23 embalagens de maconha, 18 pedras de crack, seis frascos de lança-perfume, um rádio comunicador e R$ 111 em espécie.

Durante a ação, os agentes entraram no apartamento onde o suspeito havia se escondido, com autorização dos moradores. No local, foram apreendidos mais dois rádios comunicadores, duas bases de rádio, nove frascos de lança-perfume, embalagens plásticas, adesivos com referência à facção e uma balança de precisão. Um telefone celular também foi recolhido.

Segundo a polícia, os três detidos admitiram integrar o Comando Vermelho. Eles foram encaminhados à 90ª DP, onde foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, permanecendo presos.