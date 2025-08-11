Carga especial tem previsão de percorrer mais de 35km pela Via Dutra nesta segunda-feira

A RioSP, uma empresa Motiva, junto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), acompanha mais uma etapa de deslocamento pela Via Dutra do maior conjunto transportador – pesando mais de 800 toneladas – que já passou pela Via Dutra, e que tem como destino o Porto de Iguaí no Rio de Janeiro.

Nesta segunda (dia 11), a carga tem previsão de sair do km 154 em São José dos Campos, realizar uma pausa no km 136 e depois seguir até o km 117, em Taubaté, percorrendo quase 37km. Na terça (dia 12), a expectativa é que ela siga até o km 101 ainda em Taubaté. Durante o deslocamento, a velocidade máxima do conjunto transportador não passa de 20km/h.

Todo o deslocamento é acompanhado pelas equipes de Operações e pelo Centro de Controle Operacional da RioSP, além de profissionais da PRF e da transportadora para assegurar que o transporte aconteça com segurança. A concessionária esclarece que as movimentações planejadas podem sofrer alterações devido as necessidades de ajustes operacionais ou por condições climáticas.

A RioSP reforça a importância de os motoristas manterem a atenção redobrada à sinalização, respeitarem o distanciamento do veículo à frente e acompanharem as informações nos Painéis de Mensagem Variável (PMVs) distribuídos ao longo da rodovia. Durante o deslocamento, a carga poderá ocupar duas faixas de rolamento simultaneamente, devido às suas dimensões.

Curiosidades

– É o maior conjunto transportador a transitar na rodovia Presidente Dutra

– O conjunto transportador possui 59 eixos

– Como comparação, para transportar essa mesma carga seriam necessários 38 caminhões de 3 eixos

Foto: Divulgação/RioSP