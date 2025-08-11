Após denúncia, Guarda Municipal prende motorista embriagado em Volta Redonda

Guardas municipais de Volta Redonda prenderam, na tarde do último sábado (9), um motorista por embriaguez ao volante, no bairro Voldac. A ação ocorreu após o Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) receber denúncia sobre um Honda City prata conduzido por um homem aparentemente alcoolizado. Durante a ocorrência, também foram apreendidos entorpecentes.

Por volta das 13h, em patrulhamento, os guardas foram alertados pelo Ciosp e localizaram o veículo trafegando pela Avenida Nossa Senhora do Amparo. Ao receber ordem de parada, o motorista tentou fugir por alguns metros, mas foi rapidamente interceptado.

Na abordagem, os agentes constataram que o condutor já estava com o direito de dirigir suspenso e apresentava sinais claros de embriaguez, como forte odor etílico, andar cambaleante e comportamento agitado. Ele se recusou a realizar o teste do etilômetro, sendo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde exame pericial confirmou a embriaguez.

No interior do veículo, os guardas encontraram um frasco de lança-perfume, seda e maconha. O material foi apreendido e o motorista preso em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante e por posse e uso de drogas, permanecendo à disposição da Justiça. O carro, sem restrições, foi entregue ao irmão do detido, devidamente habilitado.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou o compromisso da Guarda Municipal com a segurança de Volta Redonda.

“Mais um caso que demonstra que a atuação da Guarda Municipal vai além do trânsito, alcançando também as questões criminais. Estamos atentos e preparados para agir contra qualquer conduta que coloque em risco a vida da população de Volta Redonda. Parabéns aos nossos guardas pelo êxito na ocorrência”, disse Coronel Henrique.

