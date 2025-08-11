Jari discute segurança pública de Barra Mansa com comandante do 28º BPM

O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) se reuniu nesta segunda-feira (11) com o comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar, coronel Moisés Sardemberg, para tratar de ações voltadas à segurança pública no município de Barra Mansa. A reunião foi motivada pela escalada da violência na cidade, que registrou cinco assassinatos em cerca de 72 horas.

Durante o encontro, Jari colocou o mandato à disposição da corporação e manifestou preocupação com o avanço da guerra entre traficantes que atuam na região. “A segurança pública é uma demanda urgente e precisa ser tratada com planejamento, estrutura e investimento. Nosso papel é apoiar as forças de segurança para que possam proteger a população com mais eficiência”, afirmou o deputado.

O parlamentar destacou a importância de garantir tranquilidade à população barramansense. “Recentemente, uma senhora de 60 anos foi baleada de raspão dentro de um ônibus. Não podemos permitir que essa guerra do tráfico coloque a vida do cidadão de bem em risco. Queremos unir forças para garantir uma resposta à população de Barra Mansa”, completou.

Além da reunião presencial, Jari também conversou por telefone com o secretário de Estado de Segurança Pública, Vitor César Carvalho; o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Marcelo Menezes; e o delegado da 90ª DP, Marcus Vinícius Montes.

“O nosso compromisso, o compromisso do 28º Batalhão de Polícia Militar, é com a população de bem. Estamos trabalhando nessa questão e, em breve, teremos uma resposta de impacto em Barra Mansa”, afirmou o coronel Sardemberg.

Jari também acompanhou o andamento da execução de emendas impositivas destinadas por seu mandato para a reforma do CRIAAD — onde funcionará a Companhia Independente da PM em Barra Mansa — e para a compra de novos veículos para a corporação.