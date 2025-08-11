AgeRio fortalece presença no interior do estado após firmar parcerias com prefeituras de 10 municípios

De Norte a Sul do estado, o microcrédito com juros de 0,25% ao mês, da Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro, está cada vez mais presente nos municípios fluminenses, por meio do Convênio Microcrédito Produtivo Orientado (MPO). De outubro do ano passado até agora, dez prefeituras já fecharam parceria com a AgeRio para levar o crédito de até R$ 21 mil aos empreendedores locais, por meio de funcionários das prefeituras previamente treinados pela Agência.

Os convênios mais recentes foram feitos em Cardoso Moreira e Volta Redonda. Com essas duas assinaturas, o MPO da AgeRio chega a seis das sete regiões do estado: Metropolitana (Paracambi e São Gonçalo), Serrana (Cantagalo, Cordeiro e Duas Barras); Centro Sul-Fluminense (Paty do Alferes), Noroeste Fluminense (Santo Antônio de Pádua), Norte Fluminense (Cardoso Moreira); Médio Paraíba (Volta Redonda) e Costa Verde (Angra dos Reis).

– Estamos felizes com os resultados dessas parcerias e abertos a expandir esse processo com outras prefeituras. Nosso objetivo é seguir com a agenda de reuniões e, assim, divulgar cada vez mais a AgeRio e todas as suas possibilidades de crédito em benefício ao desenvolvimento econômico do Estado, além de gerar emprego e renda nos municípios – comenta o presidente da AgeRio, Sérgio Gusman. Essas assinaturas, complementa ele, ratificam a atuação da instituição em impulsionar o empreendedorismo fluminense.

As assinaturas dos convênios em Cardoso Moreira e Volta Redonda aconteceram no dia 1º de agosto. Em Volta Redonda, a parceria foi feita na sede da Prefeitura, em reunião de Sérgio Gusman com o prefeito Antônio Francisco Neto. Em Cardoso Moreira, a cerimônia ocorreu durante o evento Café com Crédito, no Parque da Cidade, com a presença da prefeita Geane Vincler, do secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do município, Elias Rocha Gonçalves, e do secretário de Agricultura, Ambiente e Pesca, Aécio Papaléos. A AgeRio foi representada pelo assessor especial Paulo Aquino e pelo Superintendente de Operações Estruturadas, Bruno Bravo.

Microcrédito

O Microcrédito da AgeRio tem limite de até R$ 21 mil. Os juros são de 0,25% ao mês. O prazo de pagamento é de até 24 meses, para MEIs e autônomos, e de 36 meses para micro e pequenas empresas. A solicitação é feita exclusivamente no site da AgeRio, em www.agerio.com.br , onde é possível fazer a simulação do financiamento. Os recursos podem ser usados em compra de máquinas e equipamentos, reformas e obras, material de consumo e em capital de giro.