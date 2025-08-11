Morre aos 74 anos Carlos Alberto Gomes, servidor antigo da Prefeitura de Volta Redonda

Por
FOLHA DO ACO
-

Morreu no último sábado (dia 9), em Volta Redonda, Carlos Alberto Gomes, mais conhecido como Carlinhos. Aos 74 anos, ele acumulava quatro décadas de trabalho na Secretaria Municipal de Fazenda, onde construiu uma trajetória marcada pela dedicação e pelo respeito dos colegas.

Carlinhos estava internado no Hospital Unimed, onde o óbito foi atestado. A causa do morte não foi divulgada.

O velório e sepultamento aconteceram no domingo (dia 10), no Cemitério do Retiro, reunindo familiares, amigos e servidores municipais que prestaram as últimas homenagens.

Foto: Arquivo pessoal

