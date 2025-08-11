Traficante acusado de tentar matar dois homens é preso em Três Rios

Agentes da 108ª DP (Três Rios) prenderam, no sábado (dia 9), um homem acusado de tentativa de homicídio. Ele foi localizado e capturado em uma área rural do bairro Moura Brasil, em Três Rios, após levantamento de dados de inteligência e monitoramento.

De acordo com as investigações, em setembro de 2016, o autor tentou matar dois homens a tiros. Uma das vítimas foi atingida por cinco dos seis disparos efetuados. A outra vítima ficou ferida sem gravidade.

Segundo os policiais da 108ª DP, o autor é um traficante conhecido na cidade e as vítimas tinham envolvimento com o tráfico local. Uma delas trabalhava para o traficante na função de “vapor” e teria tentado se afastar das atividades ilícitas.

As vítimas não tiveram dificuldades para reconhecer o atirador, que se escondeu atrás de uma árvore para surpreendê-las. Contra o autor, foi cumprido um mandado de prisão condenatório.