Professora do UniFOA participa de conferência na Inglaterra e apresenta capítulo em livro internacional

A professora Ana Paula Cunha Pereira, docente dos cursos de Licenciatura em Educação Física, Ciências Biológicas e do Mestrado Profissional em Ensino em Ciências da Saúde (MECSMA) do UniFOA, representou a instituição e o Brasil na Conferência Anual da Leisure Studies Association (LSA), realizada em julho, na York St. John University, no Reino Unido. O destaque de sua participação foi a apresentação de um capítulo de sua autoria no livro Research Handbook of the Sociology of Leisure, em tradução livre (Manual de Pesquisa em Sociologia do Lazer), publicado pela renomada editora Edward Elgar Publishing.

Com o tema “Leisure and social justice in changing and challenging times” (Lazer e justiça social em tempos de mudança e desafios), a conferência celebrou os 50 anos da LSA, uma das mais prestigiadas associações acadêmicas dedicadas aos estudos do lazer, reunindo especialistas de diversas áreas do conhecimento, como sociologia, educação física, psicologia, geografia, economia, arquitetura, turismo, gestão de eventos e políticas públicas.

A obra da qual Ana Paula faz parte será lançado no final do ano, reúne 33 capítulos de autores de várias partes do mundo, discutindo como o lazer, o ócio e a indústria do entretenimento se relacionam com dinâmicas sociais, inclusão e exclusão. Seu capítulo, intitulado “Leisure, Resistance Movements and Marginalised Youth: 30 Years of the Cultural Group AfroReggae, a non-governmental organisation in Rio de Janeiro, Brazil” (Lazer, movimentos de resistência e juventude marginalizada: 30 anos do grupo cultural AfroReggae, uma organização não governamental do Rio de Janeiro, Brasil), surgiu a partir de um convite feito pelos organizadores Karl Spracklen (Leeds Beckett University, UK), Brett Lashua (University College London, UK) e Felice Yuen (Concordia University, Canadá).

Segundo Ana Paula, a escolha do tema foi orientada por três pilares: abordar o lazer em interface com a desigualdade social, dar visibilidade à realidade urbana do Rio de Janeiro e articular o conteúdo com as disciplinas que leciona no UniFOA, como “Legislação da Educação e Políticas Educacionais” (licenciatura em Ciências Biológicas em Educação Física) e “Políticas e Práticas de Inclusão” (MECSMA).

“Aceitei o convite em 2023, sem ainda ter uma ideia clara do que escrever. Foi um desafio que me motivou a mergulhar nas políticas públicas voltadas à juventude, movimentos sociais e legislações brasileiras”, relatou. A comemoração dos 30 anos do Grupo Cultural AfroReggae à época da escrita serviu como catalisador para o desenvolvimento da pesquisa.

Durante o evento, Ana Paula participou da mesa “Starting Lines, Turning Points, and Disputational Moments in the Sociology of Leisure” (Linhas de partida, pontos de virada e momentos de disputa na sociologia do lazer), ao lado de nomes de destaque na área, como Felice Yuen (Canadá), Brett Lashua (Reino Unido), Corey W. Johnson (EUA), Holly Thorpe (Nova Zelândia), entre outros pesquisadores de prestígio.

“O mais gratificante foi representar, além da nossa instituição, o meu país em uma mesa internacional tão qualificada. Foi um momento de grande responsabilidade e orgulho profissional”, destacou.

A trajetória de internacionalização da professora já inclui participações anteriores na LSA, a primeira em 2011, durante seu doutorado sanduíche na Leeds Beckett University (UK), e depois como docente do UniFOA em 2013 e 2017. Ela também esteve presente no Congresso Mundial de Sociologia, no Canadá, em 2018.

Ana Paula fez questão de ressaltar o apoio fundamental do UniFOA à sua trajetória acadêmica: “Internacionalizar é um processo constante de resistência. Além de investir na inscrição, a instituição sempre apoiou minhas idas a eventos internacionais. O suporte estrutural, institucional e, inclusive, emocional faz toda a diferença para que possamos continuar produzindo ciência de qualidade”, afirmou.

Ela ainda agradeceu à Pró-Reitora de Pesquisa, Ana Carolina Dornelas; aos coordenadores do MECSMA, Júlio Aragão e Bruna Casiraghi; ao coordenador do curso de Ciências Biológicas, Dimitri Ramos Alves; ao coordenador do curso de Educação Física, Silvio Henrique Vilela; e à reitora, professora Ivanete da Rosa Oliveira, pelo apoio e incentivo ao longo do processo.

A contribuição da professora Ana Paula reforça o compromisso do UniFOA com a produção científica de excelência e com a promoção da internacionalização da pesquisa. Sua atuação no cenário acadêmico global evidencia o impacto e o reconhecimento do trabalho desenvolvido na instituição, ultrapassando fronteiras e conectando o conhecimento local a contextos internacionais.