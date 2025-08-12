Dia Nacional da Construção Social reúne setor e oferece serviços gratuitos no Sul Fluminense

O Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário do Sul Fluminense (Sinduscon-SF) realiza, no dia 23 de agosto, a 9ª edição do Dia Nacional da Construção Social (DNCS), principal evento do setor voltado à valorização dos trabalhadores da construção civil. A programação ocorrerá das 10h30min às 15h30min, na Escola Professor Manoel Marinho, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, com atividades gratuitas nas áreas de saúde, cidadania, lazer e orientação jurídica.

A iniciativa é promovida em parceria com a Firjan Sesi e conta com o apoio institucional da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), responsável pela criação do DNCS em 2007. Desde 2016, a edição regional do evento é organizada pelo Sinduscon-SF e já impactou milhares de trabalhadores no Sul Fluminense. O evento é gratuito e voltado aos profissionais do setor e seus familiares. A expectativa da organização é receber mais de 500 pessoas ao longo do dia.

Programação

A programação inclui oferta de corte de cabelo, maquiagem, avaliação capilar com brindes, atendimento jurídico e previdenciário, aferição de pressão arterial e glicose, ações educativas, orientações odontológicas e exposição interativa sobre ciências biológicas. Também haverá espaço infantil com brinquedos infláveis, oficinas recreativas, apresentações culturais, sorteio de brindes e distribuição de kits, além de alimentação gratuita para os participantes.

O evento conta com patrocínio da Firjan SESI e apoio de empresas e instituições como Sicoob Credirochas, ArcelorMittal, Argamil, prefeitura de Volta Redonda, UGB-Ferp e Associados. Diversos parceiros da região também ofertarão serviços gratuitos, entre eles Cederj, UniFOA, Grupo de Apoio ao Câncer (GAPC), Drogarias Economize, Igreja Metodista (com corte de cabelo solidário), Sociedade Protetora dos Animais (SPA VR), BioExtratus (consultora local), consultora Mary Kay e o escritório jurídico Magalhães & De Paula. A produção é assinada pela Play Art Promo.

Segundo Elissandra Candido, presidente do Sinduscon-SF, o DNCS vai além de uma comemoração simbólica, representando um instrumento de fortalecimento social do setor. “É um compromisso com a qualidade de vida dos profissionais da construção civil, promovendo um dia de cuidado, informação e integração com suas famílias”, afirmou.

A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas. Os interessados devem realizar inscrição prévia pelo link: https://l1nk.dev/f70gD.