Operação Olho de Hórus IX: Polícia Federal prende suspeito de abusar sexualmente da própria filha em Nova Iguaçu

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (dia 12), a Operação Olho de Hórus IX, com o objetivo de combater a prática dos crimes de estupro de vulnerável, armazenamento e produção de arquivos contendo cenas de violência sexual infantil na internet. Na ação, policiais federais cumprem um mandado de busca e apreensão na residência do investigado, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Durante as buscas, os policiais federais reconheceram o local e as roupas utilizadas durante a prática do abuso sexual infantil contra a menor – filha do suspeito – e confirmaram a situação de abuso. O aparelho foi apreendido e será encaminhado à perícia técnica. O Conselho Tutelar foi acionado e a autoridade policial representará pelo imediato afastamento do agressor e por sua prisão preventiva.

As investigações foram iniciadas em 2025, a partir de colaboração com um órgão internacional, que comunicou a possível produção do referido conteúdo. As apurações confirmaram que o investigado produzia e armazenava o material ilícito, além de abusar sexualmente da própria filha, menor de idade.

O indivíduo responderá pela prática dos crimes de estupro de vulnerável, armazenamento e produção de mídias contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil.

O nome da operação faz referência ao Olho de Hórus, símbolo egípcio que representa poder e proteção. Seu sentido também está associado à onisciência, isto é, ao “olho que tudo vê”.