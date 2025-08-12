Homem é morto a tiros dentro de borracharia no Água Limpa, em Volta Redonda

A Polícia Civil investiga um homicídio ocorrido na noite de segunda-feira (dia 11) no bairro Água Limpa, em Volta Redonda. Um homem de 32 anos foi morto a tiros dentro da borracharia onde trabalhava, na Rua Eloy Pereira Pimentel.

Segundo a Polícia Militar, um indivíduo usando capuz entrou no local por volta das 21h e efetuou os disparos contra a vítima e também em direção ao proprietário do estabelecimento, um homem de 43 anos. Atingido, o funcionário não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Militar foi acionada e o local passou por perícia da Polícia Civil. Imagens de câmeras de segurança interna devem auxiliar as investigações. O caso foi registrado na delegacia de Volta Redonda.

Igor de Freitas Camargo era morador do bairro Boa Vista III, em Barra Mansa. O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).