Polícia Civil apreende drogas após troca de tiros no bairro Eduardo Junqueira, em Barra Mansa

Uma operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas terminou com a apreensão de entorpecentes na tarde desta terça-feira (dia 12) no bairro Eduardo Junqueira, em Barra Mansa. A ação foi coordenada pelo delegado titular da 90ª DP, Marcus Montez, e teve início por volta das 15h.

Segundo a corporação, agentes realizavam diligências na comunidade, apontada como área de atuação da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), quando foram recebidos a tiros por traficantes. Houve revide e, durante a fuga, os criminosos abandonaram uma sacola plástica com 33 pedras de crack, 46 tabletes de maconha, 58 pinos de cocaína, cinco frascos de “loló” e um rádio transmissor ligado.

Ninguém foi preso, mas a Polícia Civil informou que mantém as investigações para identificar os envolvidos.

“Não mediremos esforços para localizar e prender os criminosos. Essa ação reforça nosso compromisso em preservar a segurança da população e fortalecer a sensação de ordem na cidade”, afirmou, em nota, a Polícia Civil.

Foto: Divulgação