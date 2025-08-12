Volta Redonda: 30º Encontro de Veículos Antigos tem início nesta sexta-feira (15)

A Ilha São João, em Volta Redonda, vai sediar entre sexta-feira (15) e domingo (17) a 30ª edição do Encontro de Veículos Antigos e Fora de Série da Cidade do Aço. O evento, organizado pelo Clube de Antiguidades Automotivas de Volta Redonda e com apoio da Prefeitura, vai reunir antigomobilistas do Brasil, que vão exibir clássicos sobre rodas com pelo menos 25 anos de fabricação e que estejam em bom estado de conservação.

Além da exibição dos veículos, o Encontro de Veículos Antigos vai oferecer ao público praça de alimentação, mercado de pulgas, memorabilia, espaço kids e shows, entre outras atrações culturais. A entrada do público se dará mediante a contribuição voluntária de dois quilos de alimentos não perecíveis, que serão repassados para instituições de caridade do município.

A abertura do encontro, na sexta, será às 16h, quando será iniciada a montagem das atrações e recepção dos expositores, além de apresentações do grupo Tambores de Aço (18h) e blues e jazz às 20h. No sábado, os portões serão abertos à 9h, com abertura oficial do evento às 10h30, quando será feita uma homenagem a Dona Munira Arbex Francisco, mãe do prefeito Antonio Francisco Neto, e apresentação de projetos culturais da Prefeitura de Volta Redonda.

Referência para o antigo mobilismo

O presidente do Clube, Pedro Magalhães, explica que a entidade resolveu, a partir deste ano, ir além da mera exposição de veículos clássicos. Para isso, a cada ano, será criada uma “linha do tempo” temática, e que aproveitará para homenagear uma personalidade da região.

“Para este primeiro ano, escolhemos a Dona Munira, enquanto a ‘linha do tempo’ vai reunir veículos do século passado, a partir dos anos 1920, com dois a quatro exemplares de cada década”, explica, acrescentando que ainda serão exibidos automóveis com temática ligada à série de filmes “Velozes e furiosos”.

“Para os próximos anos podemos ter, por exemplo, a evolução do Fusca durante as décadas. Queremos que este seja o eixo principal do evento, mas continuaremos com a exibição dos veículos antigos de outros colecionadores e clubes da região. E sempre mantendo o evento com esse espírito que envolve a família, todos os clubes de Volta Redonda, como os clubes do Fusca e do Puma, e também de outras cidades, como o Carburados, pessoas que formam grupos entre si, e mais os clubes do Jeep e Resistência do Jeep, entre outros”, contou Pedro Magalhães.

Atrações culturais

Quem for conferir os veículos durante o sábado também poderá curtir as apresentações da banda Nacional Rock Blues (15h), do Tributo a Creedence ClearWater Revival (17h), Ranieri e Banda de Volta (19h) e Banda Êxtase (20h).

No domingo, os portões também serão abertos às 9h, e logo depois, às 10h, a atração musical será o Samba do Abacateiro. A premiação dos melhores clássicos do evento está marcada para as 11h, e ao meio-dia acontece o desfile dos melhores clássicos pela Ilha de São João. A banda Placa Preta faz show às 13h, seguida pela Puro Malte às 14h, e o encerramento do encontro será às 16h.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou a importância do evento, que além do caráter beneficente ajuda a trazer turistas para a cidade. “O Encontro já é uma tradição na cidade, em que podemos conferir a história do automóvel no Brasil, num ambiente familiar e que traz pessoas de outras cidades para nosso município. E fico muito honrado e agradecido, assim como meu irmão Munir, pela homenagem que será feita à nossa mãe.”

Fotos de Arquivo – Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR.