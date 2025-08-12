Tande Vieira participa da 6ª Conferência Estadual das Cidades no Rio de Janeiro

O prefeito de Resende, Tande Vieira, acompanhado do secretário de Governo, Elio Rodrigues, e do ex-prefeito de Resende, Diogo Balieiro, participou nesta segunda-feira (11) da abertura da 6ª Conferência Estadual das Cidades do Estado do Rio de Janeiro, realizada no Centro do Rio. O evento é um importante espaço de diálogo entre governo estadual, prefeituras e sociedade civil para debater propostas sobre o futuro urbano, social, econômico e ambiental do estado.

Em sua fala, Tande destacou dois pontos que considera essenciais para o desenvolvimento dos municípios fluminenses: A reconversão das redes de energia, com o enterramento da fiação, especialmente em áreas turísticas, fortalecendo a infraestrutura e ampliando o potencial de atração de visitantes; e a requalificação dos centros urbanos, valorizando as cidades, preservando a história e projetando o futuro.

O prefeito lembrou que, na última semana, Resende deu o primeiro passo para o projeto de requalificação do seu Centro Histórico, reforçando o compromisso da gestão com a modernização e preservação da cidade.

Tande também fez questão de reconhecer e agradecer a presença e o apoio do Governo do Estado no interior, com parcerias nas áreas de saúde, segurança, obras, educação e ação social. “Agradeço muito ao governador Cláudio Castro e parabenizo ainda o secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, e todos os envolvidos nessa Conferência. Vamos em frente!”, afirmou.

A 6ª Conferência Estadual das Cidades, que acontece até o próximo dia 13 de agosto, reúne delegados de todas as regiões do estado e dá continuidade a um processo participativo iniciado nas 75 conferências municipais, que mobilizaram mais de 6.300 pessoas.

