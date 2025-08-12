Turismo do RJ aposta em inovação e economia criativa no Rio Innovation Week 2025

A Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ) e a TurisRio participam, pelo quarto ano consecutivo, do Rio Innovation Week 2025 (RIW25), considerado o maior evento de inovação, tecnologia e empreendedorismo da América Latina. Realizado de 12 a 15 de agosto, no Pier Mauá, o encontro deve reunir mais de 185 mil visitantes, 3 mil palestrantes, 2 mil startups e 430 expositores, conectando mais de 50 ecossistemas de inovação do país.

Com um estande de 100 m² no Armazém Kobra, área central do evento e sede da plenária principal, a Setur-RJ vai apresentar os atrativos das 12 regiões turísticas do estado em experiências multimídia e no tradicional painel instagramável, destaque das últimas edições. Outro espaço, de 30 m², estará no salão Agro RIW Tech, dedicado ao turismo rural e às potencialidades do interior fluminense.

“O Rio de Janeiro sempre foi sinônimo de beleza e hospitalidade, mas vem se consolidando também como um destino de inovação, criatividade e empreendedorismo. O turismo fluminense tem hoje um papel fundamental na economia do estado, gerando emprego, renda e desenvolvimento. Nossa presença no Rio Innovation Week reforça que o turismo do Rio está conectado com o presente e preparado para os desafios do futuro”, afirmou o secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca.

Painéis e homenagens

A participação da Setur-RJ inclui presença em mesas de debate, homenagens e ativações de marca em áreas de grande circulação. A programação terá, entre outros momentos:

• 12 de agosto, 13h – Plenária RIW: cerimônia de abertura com a presença de Tutuca e autoridades nacionais e internacionais.

• 12 de agosto, 16h – Plenária RIW: mesa “Uma conversa com a maior medalhista do Brasil nos Jogos Olímpicos”, com Rebeca Andrade, Getúlio Vargas (Futsummit TV/Band) e Sergio Ricardo de Almeida, presidente da TurisRio.

• 13 de agosto, 17h – Palco RIW Talks: painel “Rio de Sabores: a gastronomia como cartão-postal”, com Tutuca, o chef Claude Troisgros e o jornalista Bruno Agostini.

• 13 de agosto, 18h30 – Armazém YouTube: painel “O Rio como palco de experiência: turismo, empreendedorismo e lifestyle fluminense”, com Tutuca e o comunicador Igor, do Flow Podcast.

• 14 de agosto, 17h – Plenária RIW: painel-homenagem “80 anos de Graça Machel – uma celebração de sua trajetória extraordinária”, com a ativista moçambicana, o Nobel da Paz Denis Mukwege e participação institucional da Setur-RJ e da TurisRio.

Ativações de marca

A secretaria também promove uma instalação multimídia na entrada do evento, com vídeos institucionais e imagens dos principais destinos turísticos do estado. A marca da Setur-RJ estará presente no palco principal dos shows — que terão apresentações de Toni Garrido (12/8), Paralamas do Sucesso (13/8), Leo Jaime (14/8) e Ferrugem (15/8) —, em todos os palcos do evento e em telões espalhados pelas áreas de convivência.

A presença se estende ainda ao Lounge Premium e ao Palco das Artes, que combina tecnologia e cultura em performances e shows autorais.