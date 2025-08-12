Valença reduz de 30 para 2 horas o prazo para abertura de novas empresas

Abertura de empresas de baixo impacto em Valença agora pode ser concluída em apenas duas horas, um prazo 15 vezes menor do que o anterior, de até 30 horas. A medida, segundo a Prefeitura, visa atrair novos investimentos e facilitar a formalização de negócios no município do Sul Fluminense.

A novidade foi anunciada no último sábado (dia 9) durante mais uma edição do Centro de Atendimento ao Empreendedor (CAE) Itinerante, realizado no Centro da cidade. O evento ofereceu serviços como abertura de MEI, baixa, parcelamento de débitos, emissão de boletos, entrega de declarações e orientações fiscais.

O prefeito Saulo Corrêa (MDB) afirmou que a desburocratização é parte de um compromisso de campanha.

“Uma cidade atrativa para receber novos investimentos é uma cidade que facilita os processos e oferece o apoio necessário para que o empresário possa estabelecer o seu negócio. Com mais empresas em Valença, temos mais empregos para a população, mais renda em nosso comércio e para os prestadores de serviço”, disse.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Haroldo Filho, destacou que a medida e a atuação do CAE fortalecem o empreendedorismo local.

“Além de apoiar diretamente os microempreendedores, o CAE contribui para a formalização e sustentabilidade dos pequenos negócios. É com iniciativas como essa, e com o olhar do prefeito voltado para o desenvolvimento econômico, que conseguimos construir uma cidade mais justa e com mais oportunidades para todos”, afirmou.

CAE completa um ano com mil atendimentos mensais

O CAE é um projeto da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA) em parceria com o IBAM, o Conselho Regional de Contabilidade (CRC) e o governo estadual. Em Valença, a unidade funciona dentro da sede da prefeitura e completou um ano de funcionamento neste mês.

Segundo a coordenadora do CAE no município, Tânia Maria da Silva Souza, o desempenho da equipe tem colocado Valença em posição de destaque no estado.

“Estamos batendo a meta de mais de mil atendimentos por mês. Desde o início do ano, Valença figura entre as 20 unidades do estado, ficando consistentemente em primeiro lugar. Isso é fruto de uma equipe comprometida, unida e que acredita no impacto desse projeto”, disse.

O CAE também promove ações itinerantes. A edição de sábado ocorreu na Rua dos Mineiros, no Centro de Valença, das 9h às 13h, oferecendo atendimentos gratuitos e orientações a microempreendedores individuais que desejavam abrir, regularizar ou encerrar o negócio.

Foto: Divulgação