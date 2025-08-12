Voltaço inicia vendas de ingressos para partida contra o CRB

O Volta Redonda FC iniciou, nesta terça-feira (dia 12), a venda antecipada de ingressos para o duelo contra o CRB, válido pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A partida será realizada na segunda-feira (dia 18), às 19h, no Estádio Raulino de Oliveira.

O Esquadrão de Aço terminou a última rodada fora da zona de rebaixamento da competição e conta com o apoio da torcida para conquistar um resultado positivo contra o time alagoano e ampliar a distância em relação às equipes que ocupam as últimas posições da tabela de classificação.

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo site: https://ticketvrx.com.br/62-vrfc-x-crb , ou nos seguintes pontos de venda físicos:

Loterias Meia-Meia (Aterrado)

Drogarias Povão (Vila e Amaral Peixoto)

Barbearia VIP (Shopping Park Sul)

Vendas no Estádio

No dia da partida, os ingressos serão vendidos nas bilheterias do Raulino de Oliveira, das 16h até o intervalo do jogo.

Setor Azul: Torcida do Volta Redonda

Setor Laranja: Torcida do CRB

Valores

Arquibancada: R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia)

Cadeira: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)

Gratuidades

As gratuidades podem ser retiradas no dia do jogo, diretamente nas roletas dos respectivos setores — Azul: Volta Redonda e Laranja: CRB — a partir das 17h30, enquanto houver carga disponível.

Elenco participa de treinamentos no CT João Havelange

Nesta terça-feira (dia 12), os jogadores participaram de atividades no Centro de Treinamento João Havelange, em Pinheiral.

Inicialmente, os atletas realizaram exercícios na academia, sob o comando dos preparadores físicos. Em seguida, foram ao campo para a realização de treinamentos físico-técnicos.

Foto: Anderson Mendes