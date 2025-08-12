Acidentes com motocicletas deixam feridos na Dutra em Resende e Barra Mansa

Dois acidentes envolvendo motocicletas foram registrados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Rodovia Presidente Dutra entre a tarde de segunda-feira (dia 11) e a madrugada desta terça-feira (dia 12), nos trechos de Resende e Barra Mansa.

O primeiro ocorreu por volta das 16h de segunda-feira, na altura do km 312 da pista sentido Rio de Janeiro, em Resende. De acordo com a PRF, uma motocicleta ocupada por um casal colidiu na traseira de um Polo. O motorista do carro não se feriu, mas o condutor da moto sofreu ferimentos graves e a passageira, ferimentos leves. Ambos foram socorridos pela equipe de resgate da RioSP e levados para o Hospital de Emergência de Resende.

Já na madrugada desta terça-feira, por volta das 3h30, um motociclista de 40 anos sofreu uma queda no km 285, em Barra Mansa, em um trecho que passava por obras de fresagem do asfalto. Segundo a PRF, o serviço estava sendo realizado na faixa da direita, devidamente sinalizada com cones, enquanto o tráfego seguia pela faixa da esquerda. O motociclista entrou inadvertidamente na área em obras e, ao tentar retornar para a faixa liberada, perdeu o controle ao passar pelo desnível entre as pistas, caindo com a moto. Ele sofreu ferimentos graves e também foi levado pela concessionária para o Hospital de Emergência de Resende.

O estado de saúde dos envolvidos não foi divulgado pela unidade médica.

Foto: Divulgação/PRF