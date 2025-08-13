Barra Mansa realiza Feirão de Empregos neste sábado e apresenta nova plataforma de intermediação de vagas

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, promove no próximo sábado (dia 16), das 8h às 13h, na Nova UBM – Centro Universitário de Barra Mansa, o Feirão de Empregos. A ação reunirá mais de 20 empresas da região oferecendo mais de 1.500 vagas para diversos perfis profissionais.

A programação inclui serviços de cadastro e encaminhamento de currículos, orientações sobre entrevistas e processos seletivos, informações sobre cursos de qualificação e capacitação profissional, além de atendimento especializado para quem busca recolocação no mercado.

Durante o evento, será apresentada oficialmente a plataforma Balcão de Empregos, criada para facilitar a conexão entre empregadores e candidatos no município. Lançada em fase inicial no mês de junho, a ferramenta já vem recebendo cadastros e se consolida como um canal ágil para a intermediação de vagas e processos seletivos.

O Feirão de Empregos é resultado de uma parceria entre a Prefeitura, a Companhia de Desenvolvimento de Barra Mansa (CodeBM), a Aciap-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa), o Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista) e a Nova UBM.

Foto: Divulgação- PMBM