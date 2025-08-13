Setur-RJ e Sebrae lançam rota turística Ipiabas-Conservatória

Por
FOLHA DO ACO
-

A aguardada rota turística Ipiabas-Conservatória será lançada no próximo dia 22 de agosto. O projeto desenvolvido por Setur-RJ e Sebrae, com apoio das Secretarias de Turismo das Prefeituras de Barra do Piraí e Valença e do Sicomércio, vai conectar os atrativos turísticos dos dois distritos.

A inauguração simbólica da placa, marcada para às 17h do dia 22, vai acontecer do trevo onde fica o Posto Chalé, localizado às margens da rodovia BR-393, na altura de Barra do Piraí. Em seguida, às 18h30, a rota será lançada no Festival Sabores do Vale do Café, que será realizado em Conservatória entre os dias 22 e 24.

Antes disso, no dia 21, a rota será lançada, com divulgação da nível nacional, no stand da Setur-RJ no Salão Nacional do Turismo, em São Paulo.

“Promover a rota Ipiabas-Conservatória em um evento desse porte será de grande importância, mesmo porque esse projeto também impulsiona ainda mais os produtores de café, cachaça e queijo do APL do Vale do Café”, disse o assessor especial da Setur-RJ, Wanderson Farias.

O secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, ressaltou a relevância da nova rota. “Conservatória e Ipiabas são destinos consolidados que serão potencializados com essa conexão criado por meio da rota, oferecendo uma nova opção aos turistas”, disse Tutuca.

O Festival Sabores do Vale do Café, que tem apoio das secretarias de estado de Turismo, Desenvolvimento econômico, Agricultura, Cultura, Funarj, Sebrae, TurisRio, Pesagro, Sicomércio e Sesc, terá uma série de atrações musicais e a primeira Mostra de Cafés do Vale do Café.

No dia 22, às 19h30, o Grupo Tambores de Aço da Fundação CSN abre a programação musical, seguido por Trio Dalton, Nico Rezende e Biafra, cuja apresentação começará às 21h. No dia seguinte, a música ficará por conta da cantora Roberta Campos, que subirá ao palco às 21h.

