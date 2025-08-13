Ceam de Barra Mansa registra mais de 1.400 denúncias de violência contra mulher em dois meses 

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam), vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), reforça a importância de discutir os temas da campanha nacional Agosto Lilás. Criada em alusão à Lei Maria da Penha, sancionada em agosto de 2006, a campanha visa alertar e conscientizar a população sobre a prevenção e o enfrentamento à violência contra a mulher, incentivando a realização de denúncias.

Para isso, a unidade tem desenvolvido um trabalho integrado e multidisciplinar no combate aos diversos tipos de violência doméstica, incluindo as agressões físicas, psicológicas, morais, sexuais e patrimoniais. Segundo a coordenadora do Ceam, Stephanie Duarte, o equipamento atua no atendimento a mulheres em situação de violência doméstica. Ao longo dos últimos dois meses, a unidade recebeu cerca de 1.400 denúncias de violência, sendo a maioria relacionada a agressões de natureza física ou psicológica.

– Durante os atendimentos, observamos que, em muitos casos, há a ocorrência simultânea de diferentes tipos de violência. No mês de junho, realizamos mais de 340 atendimentos, sendo 74 presenciais e 254 por telefone, além de 19 novos casos. Já no mês de julho, tivemos mais de 500 atendimentos, sendo 92 presenciais e 394 por telefone, além de 23 novos casos. As vítimas atendidas estão na faixa etária entre 21 e 30 anos, que é em média mais de 55% das denúncias. Além do nosso atendimento pós-violência, a equipe técnica atua em ações preventivas e acompanhamento que antecede a medida protetiva, com o esclarecimento populacional sobre relacionamentos saudáveis e não-violentos”, disse Stephanie.

A coordenadora também ressaltou que a Lei Maria da Penha é um instrumento fundamental na proteção das mulheres, pois assegura direitos, incentiva a denúncia e possibilita o rompimento do ciclo da violência com amparo e segurança.

A secretária da Pasta, Joseane Ricarte, enfatizou que a Assistência Social exerce um papel imprescindível nesse processo, acolhendo, orientando e oferecendo suporte necessário às mulheres em situação de violência. “Nosso compromisso é garantir que elas se sintam fortalecidas, seguras e amparadas para romper o ciclo da violência e reconstruir suas vidas. No município, as mulheres podem procurar diretamente pelo Ceam para atendimento especializado ou acionar a Patrulha da Mulher. É importante lembrá-las que não estão sozinhas”, falou a secretária.

Atendimento Patrulha da Mulher

Desde 2019, a Patrulha da Mulher, vinculada à Guarda Municipal, atua no enfrentamento à violência doméstica em Barra Mansa. A coordenadora Alcilene Novais destaca que muitas vítimas ainda não reconhecem formas de violência além da física, como a psicológica, moral, sexual e patrimonial.

Segundo ela, a Lei Maria da Penha tem ampliado o número de denúncias e a confiança das mulheres em buscar ajuda. A maioria dos casos atendidos envolve lesão corporal, muitas vezes associada a outros tipos de agressão.

A Patrulha orienta e acompanha as vítimas no registro da ocorrência, nas medidas protetivas e, quando necessário, no encaminhamento a unidades de saúde, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou ao Instituto Médico Legal (IML). O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo número do Disque-Patrulha (24) 99931-8829. Aos fins de semana e feriados, denúncias devem ser feitas diretamente na 90ª Delegacia de Polícia, no Centro.

Mais locais de apoio em Barra Mansa:

– Hospital da Mulher: (24) 3512-0719 – Av. Tenente José Eduardo, 200, Ano Bom.

– UPA: (24) 3323-4471 – Rua Luís Ponce, 263, Centro.

– 90ª Delegacia de Polícia: (24) 3328-4863 – Av. Domingos Mariano, Centro.

Rede de Apoio:

– Central de Atendimento à Mulher: 180

– Disque Denúncia: 100

– Ouvidoria do Ministério Público: 127

— Foto: Gabriel Borges e Chico de Assis