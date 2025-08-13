Governo do Estado lança prêmio para reconhecer projetos inovadores de servidores públicos estaduais

O Governo do Estado do Rio de Janeiro lançou, nesta quarta-feira (13), durante o segundo dia do Rio Innovation Week, o Prêmio Transforma.RJ – iniciativa criada para reconhecer e incentivar projetos inovadores desenvolvidos por servidores públicos estaduais que simplifiquem, modernizem e melhorem os serviços oferecidos à população fluminense.

O governador Cláudio Castro ressaltou a importância de reconhecer o talento e a criatividade de quem atua no dia a dia da gestão pública.

— O Estado do Rio tem servidores comprometidos e capazes de criar soluções que transformam vidas. Ao incentivar essas iniciativas, estamos investindo no futuro, na modernização e na eficiência dos serviços públicos, sempre com foco no cidadão — declarou.

O prêmio é uma parceria entre a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, a Secretaria de Estado de Transformação Digital, o PRODERJ e a FAPERJ, com apoio técnico do Sebrae Rio.

A premiação contemplará categorias como Transformação para o Cidadão, Transformação para a Gestão Pública e Simplificação na Segurança Pública. O edital será publicado em breve, e a participação será exclusiva para servidores estaduais.

— O Prêmio Transforma.RJ valoriza o que o serviço público tem de melhor: pessoas comprometidas em transformar ideias em soluções reais para a população fluminense. Ao reconhecer essas iniciativas, estimulamos a inovação, a eficiência e o orgulho de servir ao nosso estado — destacou o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes.

Para o secretário de Estado de Transformação Digital, Feu Braga, a ação é mais um passo para fortalecer a cultura de inovação no serviço público.

— O servidor público é protagonista da transformação digital. Esse prêmio reforça que boas ideias, quando incentivadas, têm o poder de impactar diretamente a vida das pessoas e tornar o Rio de Janeiro referência nacional em gestão pública inovadora — afirmou.

O evento contou com a participação da presidente da FAPERJ, Caroline Alves, do presidente do PRODERJ, Lucio Camilo.

Rio é líder nacional em inovação

O Governo do Estado do Rio de Janeiro vem se consolidando como referência em inovação e transformação digital. Neste mês, o estado conquistou o 1º lugar na categoria Inovação em Serviços Digitais durante o SECOP — maior evento de tecnologia para a gestão pública no país — e mantém a 2ª colocação no Índice Nacional de Ofertas de Serviços Públicos Digitais, reforçando o compromisso com a modernização e a excelência no atendimento à população.