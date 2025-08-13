VR: Incêndio atinge vegetação nos bairros Jardim Provence e Jardim Amália

Na tarde desta quarta-feira (dia 13), áreas de vegetação dos bairros Jardim Provence e Jardim Amália foram atingidas por um incêndio. O Corpo de Bombeiros foi acionado e já está atuando no local para controlar as chamas e evitar que o fogo se espalhe para residências próximas.

Imagens enviadas por leitores ao Folha do Aço mostram a intensidade do incêndio, com grandes colunas de fumaça sobre a região. Felizmente, ninguém ficou ferido.

Ainda não há informações sobre a extensão total da área atingida. A orientação aos moradores é manter portas e janelas fechadas e evitar a aproximação do fogo.

Foto enviada por leitor