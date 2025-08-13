Volta Redonda entrega carteirinha para protetores independentes em comemoração ao Dia do Protetor de Animais

A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (SMPDA) de Volta Redonda promoveu na noite dessa terça-feira, dia 12, a entrega das carteirinhas de protetores independentes de animais, cadastrados por meio de Chamamento Público. A cerimônia que também comemorou o Dia Nacional do Protetor de Animais, celebrado no dia 10 de agosto, ainda reuniu representantes de ONGs (Organizações Não Governamentais) e entidades, que atuam na mesma causa, no auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas).

O documento visa fortalecer as parcerias do Poder Público com a rede de proteção animal e viabilizar ações conjuntas, como campanhas de castração, feiras de adoção, palestras educativas e suporte com lares temporários. Com validade de um ano, a carteirinha garante participação das ações promovidas pela SMPDA – como campanhas de castração, feiras de adoção e programas educativos, incluindo a possibilidade de obter senhas adicionais para o programa municipal de castração.

Além de receber o documento, o público do evento assistiu à palestra sobre o papel fundamental de protetores e ONGs na construção de políticas públicas para o bem-estar animal, ministrada pelo representante da Sociedade Protetora dos Animais de Volta Redonda (SPA-VR), Igor Reis. A noite também teve um momento de integração durante o café festivo organizado pela SMPDA.

O secretário de Proteção e Defesa Animal do município, Paulinho AP, afirmou que a iniciativa de entregar as carteirinhas e formalizar a parceria entre a sociedade civil e o Poder Público vai aproximar ainda mais os dois atores em prol do bem-estar animal.

“Protetores, ONGs e entidades são braços essenciais para que as políticas públicas de proteção animal aconteçam de verdade. Juntos, vamos transformar a realidade dos animais em Volta Redonda”, disse Paulinho, reforçando que a relação próxima com os protetores independentes e as entidades, que já atuam na causa, garante mais qualidade de vida aos animais da cidade e apoio a quem já está nessa luta diariamente.

Para a protetora Mariana Mel, que recebeu a carteirinha, esse evento significou muito mais que a união dos protetores. “Foi a oficialização desse trabalho, que é feito com tanto amor e dedicação e, por muitas vezes, não é reconhecido. Assim, nosso trabalho ganha visibilidade. A gente ter a prefeitura e a secretaria ao nosso lado nos ajuda muito. E, além da união, a entrega das carteirinhas marcou a oficialização dessa função de protetor, que é tão linda e merece todo o apoio do Poder Público”, disse Mariana.

Fotos de Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR.