Prefeitura de Barra Mansa alerta para golpe envolvendo o programa “Remédio em Casa”

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, alerta a população sobre golpes que vêm sendo aplicados utilizando indevidamente o nome do programa Remédio em Casa. Criminosos estariam visitando residências, se passando por representantes do projeto, e solicitando a realização de leitura facial para suposto cadastramento no serviço.

O município esclarece que não realiza nenhum tipo de cadastramento com leitura facial e não utiliza telefone celular para este fim. A adesão ao programa é feita exclusivamente por intermédio das unidades de saúde, com acompanhamento de profissionais identificados e mediante apresentação de documentos pessoais do paciente.

De acordo com Oséas Júlio da Silva, gerente da Farmácia Municipal, é fundamental que a população esteja atenta para não cair em golpes. “O ‘Remédio em Casa’ é um programa fundamental para assegurar dignidade e acesso aos medicamentos a quem não pode se locomover. Lamentavelmente, golpistas têm se apropriado do nome e contando com a boa-fé das pessoas. Reforçamos: o cadastro é seguro, presencial e realizado exclusivamente pela equipe de saúde, sem qualquer uso de leitura facial ou contato via celular. Ao menor sinal de abordagem suspeita, não forneça dados e denuncie imediatamente”, orientou.

O aposentado João Leonídio da Silva relatou ter sido vítima do golpe. “Uma pessoa esteve na minha casa e tirou foto da minha esposa, dizendo que era para um cadastro que garantiria o Remédio em Casa quando nós precisássemos. Aqui, na Farmácia, fui orientado a fazer um boletim de ocorrência na delegacia e agora estou mais em alerta”, contou.

O Remédio em Casa foi criado para atender pessoas com dificuldade de locomoção, garantindo a entrega domiciliar de medicamentos de uso contínuo. Após avaliação e aprovação do cadastro, as entregas são realizadas mensalmente por equipes da Secretaria Municipal de Saúde.

A Prefeitura destaca que qualquer abordagem suspeita deve ser denunciada imediatamente à Polícia Civil ou comunicada à Ouvidoria Municipal pelo telefone (24) 3512-5285. Em caso de dúvidas sobre o programa Remédio em Casa, o cidadão pode entrar em contato diretamente com a Farmácia Municipal pelo WhatsApp (24) 98180-0052.

Foto: Paulo Dimas