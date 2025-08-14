Motorista fica preso às ferragens em colisão entre caminhão e carreta na Dutra, em Itatiaia

Um acidente envolvendo um caminhão e uma carreta bloqueou a Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia, nas primeiras horas desta quinta-feira (dia 14). A colisão aconteceu no km 329 da pista sentido São Paulo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do caminhão, um jovem de 26 anos natural de Volta Redonda, ficou preso às ferragens e foi resgatado com ferimentos moderados, sendo encaminhado ao Hospital de Emergência de Resende.

A colisão espalhou a carga de chapas de aço pela pista, causando obstrução total da rodovia até por volta das 4h da manhã, quando o tráfego foi liberado. As causas do acidente estão sendo apuradas.

Foto: Divulgação/PRF