Motorista desce escadaria da Praça de Santana com caminhonete e é identificado pela Polícia Civil de Piraí

Uma ação coordenada pela 94ª Delegacia de Polícia de Piraí identificou e intimou o motorista de uma caminhonete que realizou manobras perigosas na Praça de Santana, colocando pedestres, incluindo adolescentes, em risco. O caso aconteceu no domingo (dia 3), por volta das 21h40, e foi registrado pelas câmeras de segurança da Prefeitura.

“Na última segunda-feira, dia 11 de agosto, o coordenador do Ciosp de Piraí veio à delegacia e fez o registro sobre este fato grave. Pelas imagens é possível ver o veículo descendo a escadaria da praça e passando próximo a um grupo de jovens, que se levantou e fugiu assustado para evitar um possível atropelamento. O motorista ainda tentou descer outra escadaria para acessar a Rua Barão de Piraí, mas desistiu ao perceber que poderia danificar o automóvel. Em seguida, retornou pela mesma escada e deixou o local”, contou o delegado Antônio Furtado, titular da 94ª DP de Piraí.

Diante das provas obtidas pelas imagens de segurança do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) e do risco evidente causado à população, a equipe da 94ª DP iniciou os procedimentos para responsabilizar o condutor. O fato registrado caracteriza-se como infração de trânsito gravíssima e também como crime previsto no Código Penal, por expor a vida e a integridade física de outras pessoas a perigo direto e iminente.

“O Código de Trânsito é claro: direção perigosa é infração gravíssima, que coloca vidas em risco e não será tolerada. Esse tipo de conduta gera multa de quase R$ 3 mil, suspensão da CNH e até apreensão do veículo. Além disso, determinei que o registro de ocorrência também inclua o crime de expor a vida ou a saúde de terceiros a perigo direto e iminente, cuja pena pode chegar a um ano de prisão”, afirmou o delegado Antônio Furtado.

O serviço de inteligência da Polícia Civil localizou o veículo, que pertence a um mercado em Barra Mansa, e identificou o condutor. Ele foi intimado a comparecer à 94ª DP de Piraí para prestar depoimento e responder pelos atos.

“Infelizmente, não se trata de um caso isolado. Temos registrado a passagem irregular de motociclistas pela escadaria da mesma praça, utilizando a área de pedestres para cortar caminho. Estamos identificando todos os infratores e eles responderão da mesma forma que o motorista da caminhonete. Se necessário for, vamos apreender os veículos de quem praticar direção perigosa. Nossa missão é garantir a paz e o sossego dos moradores de Piraí”, destacou o delegado Antônio Furtado.