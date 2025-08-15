Efeito Felca: Influenciador Hytalo Santos é preso em SP

O influenciador paraibano Hytalo Santos foi preso nesta sexta-feira (dia 15) em São Paulo, alvo de uma investigação conduzida pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) por suspeita de exploração e exposição de menores de idade em conteúdos produzidos para as redes sociais.

O caso ganhou repercussão nacional após denúncias feitas pelo youtuber Felca, que expôs supostos episódios de “adultização” de crianças e adolescentes em materiais divulgados por Hytalo. A operação que resultou na prisão contou com a participação do MPPB, da Polícia Civil da Paraíba e de São Paulo, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Na quarta-feira (dia 14), a mansão do influenciador, localizada em um condomínio de luxo de João Pessoa, foi alvo de mandados de busca e apreensão autorizados pelo juiz titular da 1ª Vara da Infância e Juventude. O imóvel chama atenção por elementos de ostentação, como esculturas de cervos dourados e uma suíte conhecida como “quarto do líder”.

Até o momento, a defesa de Hytalo Santos não se manifestou sobre o caso.

Foto: Reprodução/Instagram