Mulher que zombava da Polícia Civil de Volta Redonda nas redes sociais é presa em Minas Gerais

Policiais civis da 93ª DP de Volta Redonda, em ação conjunta com a Polícia Civil e a Polícia Militar de Ervália (MG), prenderam na tarde de quinta-feira (dia 14) uma mulher investigada por tráfico de drogas, crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas. O mandado de prisão havia sido expedido pela Justiça do Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Civil, a ofensiva para localizar a suspeita foi intensificada após ela publicar mensagens nas redes sociais ironizando a existência do mandado. As investigações identificaram o paradeiro da mulher no município mineiro, permitindo que as forças de segurança locais fossem acionadas para efetuar a captura.

O histórico de provocações da suspeita nas redes sociais inclui críticas à Operação Rastreio, em uma publicação feita em 24 de junho pelo secretário de Polícia Civil do Rio, Felipe Curi, para combater roubo, furto e receptação de celulares no estado. Em um dos comentários, ela questionou a prioridade da ação e atacou diretamente a 93ª DP.

“Tanto pra fazer, tanto pra melhorar e vocês preocupados com isso. E quem vai devolver ou restituir o dinheiro gasto? Porque, se compro esse tipo de aparelho, deve ser porque tenho renda baixa ou fiz a alegria de qualquer criança por aí. Aff… Volta Redonda e o Estado do Rio ficam cada vez mais nojentos com as sanções das leis. Num tempo desses, vão atrás de quem rouba os aparelhos e não de quem comprou. Nojo de vocês, juntamente com a 93ª DP”, dizia a mulher no comentário.

Posteriormente, ela chegou a ironizar sua própria situação, afirmando ter dois mandados de prisão em aberto e desafiando as autoridades a encontrá-la. “Quer discutir comigo? Primeiro me ache, depois a gente conversa”, publicou.

A operação foi coordenada pelo delegado titular da 93ª DP, Vinicius Coutinho, e pelo delegado José Carlos Pereira Neto. Após ser localizada, a suspeita foi levada para a Delegacia de Ervália, onde teve o mandado formalmente cumprido. Ela será transferida para o sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.