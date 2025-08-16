Mulher trans é presa em Volta Redonda acusada de extorquir clientes após programas

Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda) cumpriram, na tarde da sexta-feira (dia 15), um mandado de prisão contra uma mulher trans. A ação ocorreu por volta das 14h30, na Rua Cabo Frio, no bairro Siderlândia, sob coordenação do delegado titular, Vinicius de Mello Coutinho, e do delegado adjunto, José Carlos Pereira Neto.

De acordo com a Polícia Civil, a suspeita tentou fugir ao perceber a aproximação dos agentes, mas foi capturada. As investigações apontam que, após realizar programas, ela constrangia clientes exigindo valores superiores aos combinados, ameaçando expor os homens em redes sociais. Em alguns casos, há relatos de agressões físicas para obter os pagamentos.

Após a prisão, a mulher trans foi levada para a 93ª DP, onde teve o mandado formalizado. Ela será encaminhada ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação/Polícia Civil