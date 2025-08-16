Colisão entre dois carros deixa motorista gravemente ferido na BR-393, em Barra do Piraí

Um acidente no fim da tarde da sexta-feira (dia 15) deixou um homem de 35 anos gravemente ferido no km 268 da BR-393, em Barra do Piraí. A colisão aconteceu por volta das 17h, no trevo que dá acesso a Vargem Alegre e Dorândia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo Haval H6, que seguia no sentido BVolta Redonda, bateu transversalmente em um Fiat Uno que atravessava a rodovia. Após a primeira colisão, o H6 ainda atingiu um ponto de ônibus na saída para Dorândia.

O motorista do Uno sofreu lesões graves e foi socorrido para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda. O outro condutor saiu ileso. Apesar da gravidade do acidente, não houve interdição na pista e o tráfego seguiu normalmente no trecho.

Foto: Divulgação/PRF