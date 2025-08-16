Ferrinhos: Neto mostra a Castro obras de asfalto que ainda aguardam licitação; Desnível na Beira-Rio causa acidentes e moradores cobram ação da PMVR

Curioso

Na visita que fez a Volta Redonda no último dia 30, o governador Cláudio Castro (PL) foi levado pelo prefeito Neto (PP) para conhecer de perto as obras de recapeamento da Avenida Paulo de Frontin, no bairro Aterrado. O serviço faz parte de um pacote que prevê asfalto novo em ruas e avenidas da cidade, com investimento de R$ 5 milhões repassados pelo governo estadual. O curioso é que, segundo o calendário oficial da prefeitura de Volta Redonda, a Concorrência Eletrônica nº 90018/2025, cujo objeto inclui justamente o recapeamento da Paulo de Frontin e de outras vias do Aterrado, só está marcada para o próximo dia 20.

Nomeado

O ex-vereador Laydson Cruz (foto), que ocupou cadeira na Câmara de Volta Redonda entre 2017 e 2020, está de volta ao Legislativo, mas agora do outro lado do balcão. Foi nomeado assessor parlamentar de Assuntos Internos (CC-3) do Quadro de Pessoal da Casa. A nomeação saiu no Diário Oficial da última terça (dia 12). Em agosto de 2023, Laydson havia ingressado no governo do prefeito Neto como assessor especial. Bispo da Igreja Projeto Vida, mantém forte atuação na área social.

Anistia I

O Tribunal de Justiça do Estado (TJRJ) marcou para o próximo dia 18 o julgamento do recurso referente à Representação de Inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 6.340/2023, de Volta Redonda. A norma concede anistia a débitos fiscais, vencidos ou a vencer, além de isenção de impostos municipais, a clubes de serviços e associações filantrópicas sem fins lucrativos do município.

Anistia II

A ação foi ajuizada pelo prefeito Neto e questiona a constitucionalidade da lei, que, segundo a representação, apresenta vício de iniciativa, pois trata de matéria administrativa e tributária, competência exclusiva do Executivo municipal. Além disso, aponta ausência de estudo prévio sobre o impacto orçamentário e financeiro da medida, em afronta ao artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), à Constituição estadual e à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Anistia III

O pedido liminar de suspensão da eficácia da lei foi deferido pelo Tribunal, que ressaltou o perigo de prejuízo às finanças públicas municipais diante da ampla renúncia de receita prevista. A decisão aguarda ratificação pelo Órgão Especial do TJRJ no julgamento definitivo marcado para a próxima semana.

Estratégia

Há quem aposte que o vereador Renan Cury (PP) pode ser o nome do grupo do prefeito Neto para disputar a sucessão municipal em 2028. Campeão de votos nas duas últimas eleições (3.124 e 5.059), o jovem parlamentar, porém, é alertado por aliados: a movimentação pode ser apenas uma estratégia para tirá-lo do páreo em 2026, ano de eleições para deputado estadual e federal.

Federal

O vereador Rodrigo Furtado (PL), de Volta Redonda, está inclinado a disputar uma vaga na Câmara Federal em 2026.

Acidentes I

Um desnível no asfalto da Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, em Volta Redonda, virou armadilha para motociclistas. Nos últimos dias, ao menos três acidentes foram registrados, segundo relatos de leitores. A situação se agrava pela falta de sinalização da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana.

Acidentes II

Um leitor da Folha do Aço dá a receita para evitar novas quedas: bastaria que a Prefeitura sinalizasse a irregularidade. A obra, paralisada há três semanas, poderia seguir o exemplo da CCR Rio-SP, que sinaliza desníveis para prevenir acidentes. Ele lembra que a responsabilidade é do município, e que os prejudicados devem buscar reparação judicial.

UBS

A prefeitura de Volta Redonda fechou contrato de R$ 2,9 milhões com a Habitar Construções e Energia Solar para a obra da Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria Dias Assis, na Avenida Nova Brasília, no bairro Vila Brasília.

Hotelaria

A secretaria municipal de Esporte e Lazer (Smel) de Volta Redonda reservou mais de R$ 300 mil para serviços de hospedagem e alimentação na rede hoteleira da cidade. O objetivo é atender usuários de políticas públicas e eventos promovidos pela pasta.

9º BPM

O tenente-coronel Luiz Carlos Alves Júnior assumiu na quinta-feira (dia 14) o comando do 9º BPM, no Rio. Ele já atuou como subcomandante dos batalhões de Volta Redonda (28º BPM) e Resende (37º BPM) e estava à frente do 21º BPM, em São João de Meriti. A unidade cobre bairros como Oswaldo Cruz, Bento Ribeiro, Marechal Hermes, Madureira, Cascadura e adjacências.

Homenagem póstuma

O empresário Alyson Gonçalves de Oliveira, ex-presidente do Conselho Deliberativo do Clube dos Funcionários, dará nome a uma nova praça no Jardim Belvedere. Falecido no ano passado, Arino é lembrado por familiares e frequentadores do clube como exemplo de dedicação e liderança

Inovação

O Sul Fluminense marcou presença no Rio Innovation Week, a maior conferência global de tecnologia e inovação, que começou na terça-feira (dia 12) e vai até esta sexta-feira (dia 15), no Píer Mauá. Alunos dos programas Profi-san e Dupla Escola, geridos pelo RioSolidario, apresentaram seus projetos no palco Inclusive Talks, que reuniu painéis e debates sobre inclusão, sustentabilidade e inovação. O espaço colaborativo foi desenvolvido em parceria pelo RioSolidario, Fundação Leão XIII, Secretaria da Mulher e Subsecretaria de Políticas Inclusivas, reforçando o compromisso com a educação e a inovação social..