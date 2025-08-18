PF prende homem por armazenar arquivos contendo pornografia infantil em Resende

A Polícia Federal prendeu, na sexta-feira (dia 15), um homem foragido pela prática do crime de armazenar arquivos com conteúdos relacionados a pornografia infantil. A ação ocorreu em Resende, município localizado ao Sul Fluminense.

Após levantamentos de dados de inteligência, policiais federais lotados no Grupo de Capturas da Delegacia da PF em Volta Redonda tiveram êxito em efetuar a prisão do homem de 27 anos de idade.

A ação cumpriu o mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Resende/RJ.

Após as formalidades de praxe, o preso foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele foi condenado a cumprir nove anos e dois meses de prisão.