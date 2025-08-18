VR: Homem é detido após tentar invadir loja na Vila

Duas ações da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) terminaram com um homem detido por tentativa de furto e um carro suspeito de crimes apreendido na delegacia da Polícia Civil de Volta Redonda (93ª DP). Em ambos os casos, agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública, serviço da Semop, atuaram a partir de denúncias e com o auxílio da tecnologia do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública).

Na noite de domingo (dia 17), agentes detiveram um homem de 30 anos que tentou invadir um comércio na Vila Santa Cecília. A identificação foi possível graças às câmeras de segurança do estabelecimento, que registraram o autor desferindo vários chutes contra a porta principal. Sem conseguir efetuar o arrombamento, ele ainda derrubou um vaso de plantas antes de deixar o local, visivelmente irritado.

A proprietária acionou as autoridades e registrou o caso na delegacia. O homem foi autuado por tentativa de furto a estabelecimento comercial.

Já na sexta-feira (dia 15), durante patrulhamento no bairro São Lucas, policiais militares do Sistema Integrado de Segurança identificaram um VW Gol branco estacionado em via pública. O veículo constava no banco de dados das forças de segurança com restrições criminais.

No momento da abordagem, o carro estava vazio. Minutos depois, um jovem de 19 anos se apresentou como proprietário, alegando tê-lo adquirido recentemente por meio de uma negociação em rede social. Apesar de não haver ilícitos no interior do automóvel, o veículo foi apreendido e levado para a 93ª DP, onde permanece retido para perícia e investigações. Já o jovem foi ouvido e liberado.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, ressaltou a importância da tecnologia no trabalho das forças de segurança de Volta Redonda.

“A tecnologia e a participação popular têm sido ferramentas essenciais na prevenção e no combate a crimes em Volta Redonda. A partir de câmeras de monitoramento em tempo real, com um software de comportamento, conseguimos identificar veículos e indivíduos suspeitos, agindo de maneira imediata e precisa. Essa integração entre tecnologia e policiamento garante mais segurança para a população, retirando das ruas criminosos e veículos usados em práticas delituosas” afirmou Coronel Henrique.

