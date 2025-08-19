Alerj aprova prorrogação do programa IPVA em Dia até novembro

O IPVA em Dia terá um novo prazo de adesão e a possibilidade de parcelar valores relativos ao ano de 2025. Nesta terça-feira (19/08), a Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) aprovou, em segunda votação, o projeto de lei que dá uma nova chance de ingresso ao programa. Esse é mais um passo na retomada da iniciativa. Agora, o governador Cláudio Castro tem até 15 dias úteis para dar o seu parecer, e uma regulamentação.

De acordo com a proposta aprovada pelos parlamentares, o novo prazo de adesão irá até 30 de novembro. A regulamentação, que será publicada nos próximos dias, vai determinar a data de reabertura.

Por meio do IPVA em Dia, os donos de veículos podem parcelar em até 12 vezes débitos relativos ao imposto entre 2020 e 2025. A adesão será feita por meio da Central de Serviços da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ). O login no sistema é feito com a conta GOV.BR ou com o Certificado Digital. Após a seleção do número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), a plataforma vai exibir os débitos existentes do veículo e as condições de quitação disponíveis.

A quantidade de parcelas selecionadas valerá até o fim do cronograma de pagamentos. Com a adesão confirmada, o beneficiário receberá as orientações para emitir a guia na página do Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro (Darj).

