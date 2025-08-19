Maior conjunto transportador a passar pela Via Dutra inicia deslocamento pelo Sul Fluminense nesta quinta-feira

A movimentação da carga especial de dimensões inéditas, na Via Dutra, está prevista para iniciar a passagem pelo trecho sul fluminense da rodovia nesta quinta-feira (dia 21). O cronograma foi alinhado entre Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Concessionária RioSP, uma empresa Motiva.

Ficou acordado que a passagem da carga especial pelo trecho sul fluminense da Via Dutra está programada para ocorrer na quinta-feira (dia 21), com previsão de iniciar às 9h. Hoje (terça-feira, dia 19), a carga está no km 5, em Queluz (SP).

Para garantir uma operação com segurança e minimizar os impactos para os clientes, o time de Operação, Engenharia e Tráfego da RioSP está trabalhando em conjunto com mais de 50 profissionais, incluindo a empresa embarcadora, transportadora, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT) e Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP).

O transformador será transportado por um conjunto com 59 eixos e 392 pneus. A carga, que partiu de Guarulhos (SP), seguirá até o Porto de Itaguaí (RJ), passando pela cidade de Seropédica (RJ) ainda na Via Dutra. Todo o deslocamento é monitorado 24 horas pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária. Também são veiculadas mensagens nos Painéis de mensagens na rodovia.

As datas e horários planejados poderão sofrer alterações devido as necessidades de ajustes operacionais dos envolvidos ou por condições meteorológicas. Importante ressaltar que o motorista que estiver na rodovia durante este período deve redobrar a atenção, principalmente respeitando o distanciamento entre o veículo a frente e o limite de velocidade.

Curiosidades

É o maior conjunto transportador a transitar na rodovia Presidente Dutra

O conjunto transportador possui 59 eixos e 392 pneus

Como comparação, para transportar essa mesma carga seriam necessários 38 caminhões de 3 eixos

Programação

Dia 21/08 – Quinta feira Saída do km 5 norte as 9h; Desvio na Praça do Pedágio de Itatiaia; Parada no km 317 Norte (antes do acesso a Penedo) para desafogar o trânsito;

Dia 21/08 – Quinta feira Saída do km 317 Norte (antes do acesso a Penedo) às 14h; Parada no km 298 Norte (Bulhões) até as 16h para pernoitar;

Dia 22/08 – Sexta feira

Saída do km 298 Norte (Porto Real) às 9h; Parada no km 282 Norte (Guanabara Diesel) até às 16h para desafogar o trânsito e pernoitar;

Dia 23/08 – Sábado

Saída na do km 282 Norte (Guanabara Diesel) às 9h; Parada no km 264 Norte (em frente ao SAU Volta Redonda) até às 16h para pernoitar.